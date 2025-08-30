Pentathlon, Aurora Tognetti conquista il bronzo ai Mondiali! Le azzurre sono d’oro nella graduatoria a squadre

A Kaunas, in Lituania, si tingono d’azzurro i Mondiali senior 2025 di pentathlon moderno: nella finale femminile, infatti, Aurora Tognetti conquista la medaglia di bronzo individuale (specialità olimpica) e quella d’oro nella classifica a squadre assieme a Valentina Martinescu e Maria Beatrice Mercuri, rispettivamente 11ma e 15ma nell’ultimo atto.

La medaglia d’oro ed il titolo iridato vanno all’egiziana Farida Khalil, che svetta con 1457 punti, precedendo la magiara Blanka Guzi, alla piazza d’onore a quota 1445, a 12″, e l’azzurra Aurora Tognetti, che sale sul gradino più basso del podio con 1432, a 25″. Valentina Martinescu chiude 11ma a quota 1406, a 51″, infine Maria Beatrice Mercuri si classifica 15ma con 1391, a 1’06”.

Tognetti chiude nona nella scherma, ma risale la china con il secondo posto nella prova ad ostacoli, difendendosi nel nuoto con l’ottavo crono ed infine centrando il bronzo con l’11° tempo nel laser run. Martinescu è 14ma nella scherma e sesta negli ostacoli, ma fa segnare la miglior prestazione nel nuoto, perdendo poi terreno con il peggior crono nell’ultima prova. Mercuri è 12ma nella scherma, decima agli ostacoli, poi termina seconda alle spalle della connazionale nel nuoto, ma scivola indietro con il 16° tempo nel laser run.

Nella classifica a squadre le uniche due Nazioni ad aver piazzato tre atlete in finale sono Italia e Gran Bretagna: le azzurre centrano la medaglia d’oro con un totale di 4229 punti, mentre le britanniche devono accontentarsi dell’argento a quota 4209. Tra i Paesi con due finaliste ed una semifinalista, il bronzo va all’Egitto, terzo con 4198, davanti all’Ungheria, quarta a quota 4184, ed alla Francia, quinta con 4161.