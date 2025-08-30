Pentathlon
Pentathlon, Roberto Micheli ottavo ai Mondiali. Azzurri ai piedi del podio nella classifica a squadre
Roberto Micheli si classifica ottavo nella finale maschile dei Mondiali senior 2025 di pentathlon moderno, in corso a Kaunas, in Lituania, nella gara in cui chiude 13° Matteo Bovenzi. Nella graduatoria a squadre l’Italia, conteggiando anche lo score di Giorgio Malan, eliminato in semifinale, termina quarta.
La medaglia d’oro va all’egiziano Moutaz Mohamed, che vince il titolo iridato con 1579 punti, andando a precedere il francese Mathis Rochat, d’argento a quota 1562, a 17″ dopo essere stato scavalcato nel laser run conclusivo, mentre completa il podio il ceco Matej Lukes, terzo con lo score di 1547, a 32″.
In casa Italia si registrano l’ottavo posto in rimonta di Roberto Micheli, che chiude a quota 1522, a 57″ dall’oro, anche grazie al miglior tempo nel laser run conclusivo, ed il 13° di Matteo Bovenzi, che termina con 1505, a 1’14” dalla vetta, dopo aver fatto segnare il miglior crono nel nuoto, crollando però nell’ultima prova, chiusa con il peggior tempo.
Nella classifica a squadre la medaglia d’oro va alla Francia, prima con 4594 punti, che precede l’Ucraina, seconda a quota 4573: queste le sole squadre ad aver piazzato almeno tre atleti in finale. Tra le squadre con due finalisti ed un semifinalista il bronzo va all’Egitto, che chiude a quota 4559, lasciando giù dal podio l’Italia, che si classifica quarta con 4503, mentre è quinta l’Ungheria con 4213.