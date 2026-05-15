Pentathlon
Pentathlon, a Pazardzhik azzurre tutte fuori dalla finale nella tappa di Coppa del Mondo
Continua il momento negativo dell’Italia nella Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: come accaduto già nella prima tappa, anche nel secondo appuntamento di Pazardzhik, in Bulgaria, nessuna azzurra riesce a centrare la finale nella gara individuale. Nelle semifinali femminili, infatti, escono di scena le uniche due italiane che avevano superato le qualificazioni, ovvero Annachiara Allara e Valentina Martinescu.
Nella Semifinale A si classifica 16ma Annachiara Allara: l’azzurra dopo l’ultimo posto nella scherma (196 punti) risale la china con la terza posizione parziale negli ostacoli (362) e la quinta piazza nel nuoto (282), presentandosi ottava al laser run conclusivo, nel quale però il penultimo crono (535) la fa crollare in classifica al 16° posto finale con 1375 punti, a 72 lunghezze dalla magiara Blanka Guzi, prima a quota 1447.
Nella Semifinale B termina 16ma Valentina Martinescu: l’azzurra inizia male col penultimo posto nella scherma (198), ma rimonta grazie al secondo tempo negli ostacoli (359) ed al miglior crono nel nuoto (301), presentandosi al laser run con il secondo miglior punteggio, ma crollando poi con la peggior prestazione (509), che la fa retrocedere al 16° posto conclusivo con 1367 punti, con 69 di distacco dalla francese Louison Cazaly, prima a quota 1436.