Motocross
MXGP, Jeffrey Herlings scatenato ad Arnhem. Bene Andrea Bonacorsi
È stata la domenica degli alfieri oranje sullo sterrato di Arnhem, 17ª tappa del Mondiale 2025 di Motocross. Raccontato dei riscontri eccellenti di Kay de Wolf in MX2, nella classe regina, la MXGP, è stato Jeffrey Herlings a far saltare il banco, dando continuità a quanto già si fosse verificato ieri nel corso della Qualifying Race.
L’olandese volante, messa la firma in gara-1, ha replicato nella seconda manche odierna, dimostrando di interpretare i canali sul tracciato di casa come nessuno. Un’affermazione importante per il morale di Herlings in un’annata complicata. Il padrone di casa, sulla KTM, ha preceduto di 1.903 il belga Lucas Coenen (KTM) e di 30.849 lo sloveno Tim Gajser (Honda).
A completare la top-5 sono stati l’altro neerlandese Glenn Coldenhoff, in sella alla Fantic, distanziato di 34.906 dal vincitore, e Andrea Bonacorsi. Il pilota italiano, sulla Fantic anch’egli, ha saputo esprimere una prestazione consistente, sulla falsariga di quanto fatto vedere nel corso dell’intero week end. Più attardato l’altro centauro nostrano, sulla Ducati, Mattia Guadagnini, visto il 17° posto finale.
In chiave classifica generale, l’ottava piazza del francese Romain Febvre (Kawasaki) ha delle conseguenze. Il francese, leader della graduatoria con 835 punti, vede avvicinarsi Coenen a -29, mentre decisamente più distanziato Coldenhoof (617).
CLASSIFICA GARA-2 GP OLANDA 2025 MXGP
1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:39.238 0.000 55.266 25
2 96 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:41.141 1.903 55.216 22
3 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Honda HRC Honda 35:10.087 30.849 54.458 20
4 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:14.144 34.906 54.354 18
5 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:19.404 40.166 54.219 16
6 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:26.188 46.950 54.046 15
7 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:27.775 48.537 54.006 14
8 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:30.306 51.068 53.942 13
9 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC Honda 36:00.848 1:21.610 53.179 12
10 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 36:01.850 1:22.612 53.154 11
11 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:08.666 1:29.428 52.987 10
12 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB JM Honda Racing Honda 36:12.958 1:33.720 52.883 9
13 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:22.603 1:43.365 52.649 8
14 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV KTM Kosak Team KTM 34:55.626 -1 Lap 51.948 7
15 261 TALVIKU, Jorgen-Matthias EST EMF Yamaha 34:58.105 2.479 51.887 6
16 71 SPIES, Maximilian GER DMSB Becker Racing KTM 34:58.549 2.923 51.876 5
17 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Aruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 35:02.822 7.196 51.770 4
18 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 35:11.340 15.714 51.562 3
19 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOAruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 35:18.232 22.606 51.394 2
20 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 35:18.257 22.631 51.393 1
21 811 STERRY, Adam GBR ACU Chambers KTM Racing KTM 35:22.675 27.049 51.286 0
22 107 VAN BERKEL, Lars NED KNMV JWR Honda Racing Honda 35:59.273 1:03.647 50.417 0
23 326 GILBERT, Josh GBR ACU Honda 36:07.263 1:11.637 50.231 0
24 521 BLANKEN, Boris NED KNMV KTM 36:15.231 1:19.605 50.047 0
25 226 KOCH, Tom GER DMSB MRT Racing Team Beta Beta 36:21.238 1:25.612 49.909 0
26 470 KOENIG, Peter GER DMSB KTM Sarholz Racing Team KTM 36:41.800 1:46.174 49.443 0
27 826 LEERKES, Nick NED KNMV Husqvarna 35:12.071 -2 Laps 48.680 0
28 464 KOOIKER, Dave NED KNMV KTM 35:40.002 27.931 48.045 0
29 771 BUITENHUIS, Kevin NED KNMV Yamaha 35:57.483 45.412 47.656 0
30 90 TRACHE, Justin GER DMSB Sturm STC Racing Team Yamaha 36:05.307 53.236 47.483 0
31 217 COOYMANS, Teun NED KNMV Yamaha 36:14.274 1:02.203 47.288 0
32 841 FOBBE, Robert NED KNMV Kawasaki 37:11.451 1:59.380 46.076 0
33 241 HOENSON, Michel NED KNMV KTM 34:40.891 -3 Laps 46.503 0
34 131 NICKEL, Cato GER DMSB Bauerschmidt Husqvarna Husqvarna 23:25.619 -8 Laps 47.330 0
35 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOMX-Handel Husqvarna RacingHusqvarna 2:35.718 -18 Laps 38.839 0