Motocross
MXGP: Herlings si prende gara-1 al GP di Olanda, grande rimonta per Coenen. Top 5 per Bonacorsi
Comincia benissimo la domenica di Jeffrey Herlings. Il pilota KTM ha infatti vinto gara-1 valida per il GP di Olanda, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MXGP, in scena questo fine settimana sulla sabbia di Arnhem.
Ottima prova per il padrone di casa che, dopo aver girato per secondo alla prima curva, ha facilmente preso la leadership poco dopo, sorpassando in scioltezza Glenn Coldenhoff (KTM) ed arrivando al traguardo con un tempo di 35:04.262.
Al secondo posto invece si è piazzato un semplicemente incredibile Lucas Coenen, capace di rimontare dalla ventunesima posizione al posto d’onore, ottenendo uno scarto di soli 0:03.358 sul primo della classe. Bene anche il leader del Mondiale Romain Febvre (Kawasaki), terzo a +07.528 precedendo il già citato Coldenhoff, poi quinto a +0.08.752.
Ottima quinta moneta inoltre per l’italiano Andrea Bonacorsi (Fantic), bravo a rimanere nelle posizioni alte chiudendo i conti con un gap di +0.11.611 regolando Tim Gajser (Honda), sesto a +0:23.067. Da menzionare inoltre la sedicesima casella della Ducati di Mattia Guadagnini, il quale ha accusato un distacco di +1:45.319. Alle 17:10 ci sarà gara-2.