Motocross oggi in tv, GP Olanda 2025: orari MX2 e MXGP, programma, streaming

Dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross oggi, domenica 24 agosto, vedrà andare in scena le gare della diciassettesima tappa della stagione 2025: in programma ad Arnhem c’è il GP dei Paesi Bassi, sia per la MXGP, dove è in testa alla classifica il francese Romain Febvre, che per la MX2, nella quale a guidare è il tedesco Simon Längenfelder.

Di seguito il programma completo di domani, domenica 24 agosto. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.

Sarà possibile guardare il GP dei Paesi Bassi in diretta tv su Eurosport 2 HD, Sky Sport Max (gara 1 MXGP) e Sky Sport MotoGP (gara 2 MXGP), ed in diretta streaming su discovery+, DAZN, mxgp-tv.com, Rai Play Sport 1 (gara 2 MX2 e gara 2 MXGP), Sky Go (MXGP), NOW (MXGP), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le gare della MX2 del GP dei Paesi Bassi.

CALENDARIO GP PAESI BASSI MOTOCROSS 2025

Domenica 24 agosto

10:25 MX2, GP Paesi Bassi: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

10:45 MXGP, GP Paesi Bassi: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

13:15 MX2, GP Paesi Bassi: gara 1 – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, mxgp-tv.com

14:15 MXGP, GP Paesi Bassi: gara 1 – Sky Sport Max, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com

16:10 MX2, GP Paesi Bassi: gara 2 – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, DAZN, mxgp-tv.com

17:10 MXGP, GP Paesi Bassi: gara 2 – Sky Sport MotoGP, Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com

