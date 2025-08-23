Motocross
MXGP, Jeffrey Herlings conquista la Qualifying Race ad Arnhem. 6° Andrea Bonacorsi
Profeta in patria. Jeffrey Herlings ha fatto sua la Qualifying Race del 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MXGP, la classe regina del Motocross. Sullo sterrato di Arnhem (Paesi Bassi), l’olandese ha preceduto tutti nella gara del sabato, in sella alla KTM, dimostrando una padronanza notevolissima su questo tracciato, che spesso l’ha esaltato.
Herlings si è imposto davanti al connazionale Glenn Coldenhoff (Fantic), con un margine di 1.417, a completare la festa dei Paesi Bassi quest’oggi. A completare la top-3 è stato il leader della classifica mondiale, Romain Febvre, giunto sulla Kawasaki con un gap di 5.961. In considerazione degli altri risultati Febvre rimane stabilmente in testa alla classifica mondiale con 802 punti, 42 in più del belga Lucas Coenen (KTM), quest’oggi quarto a 9.257, e 221 su Coldenhoff.
In quinta posizione ha terminato lo sloveno Tim Gajser, su Honda, distanziato di 11.812, immediatamente davanti al primo degli italiani, Andrea Bonacorsi, classificatosi sesto a 16.387 sulla Fantic. A chiudere la zona punti di questa Qualifying Race è stato il belga Brent Van doninck (Honda), a 40.452. Per quanto riguarda Mattia Guadagnini, il pilota della Ducati si è classificato 21° a 1:16.409.
CLASSIFICA QUALIFYING RACE PAESI BASSI MXGP 2025
1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 25:13.881 0.000 55.930 10
2 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 25:15.298 1.417 55.878 9
3 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 25:19.842 5.961 55.711 8
4 96 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 25:23.138 9.257 55.590 7
5 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Honda HRC Honda 25:25.693 11.812 55.497 6
6 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 25:30.268 16.387 55.331 5
7 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 25:47.832 33.951 54.704 4
8 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC Honda 25:49.837 35.956 54.633 3
9 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 25:53.078 39.197 54.519 2
10 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB JM Honda Racing Honda 25:54.333 40.452 54.475 1
11 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 25:55.739 41.858 54.426 0
12 261 TALVIKU, Jorgen-Matthias EST EMF Yamaha 26:01.229 47.348 54.234 0
13 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOMX-Handel Husqvarna RacingHusqvarna 26:04.883 51.002 54.108 0
14 71 SPIES, Maximilian GER DMSB Becker Racing KTM 26:06.212 52.331 54.062 0
15 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 26:07.708 53.827 54.010 0
16 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 26:08.987 55.106 53.966 0
17 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 26:09.561 55.680 53.946 0
18 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV KTM Kosak Team KTM 26:14.119 1:00.238 53.790 0
19 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 26:14.678 1:00.797 53.771 0
20 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOAruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 26:15.234 1:01.353 53.752 0
21 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Aruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 26:30.290 1:16.409 53.243 0
22 811 STERRY, Adam GBR ACU Chambers KTM Racing KTM 26:45.692 1:31.811 52.732 0
23 226 KOCH, Tom GER DMSB MRT Racing Team Beta Beta 24:56.196 -1 Lap 52.549 0
24 107 VAN BERKEL, Lars NED KNMV JWR Honda Racing Honda 25:24.987 28.791 51.557 0
25 326 GILBERT, Josh GBR ACU Honda 25:33.494 37.298 51.271 0
26 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 25:35.805 39.609 51.194 0
27 826 LEERKES, Nick NED KNMV Husqvarna 25:36.484 40.288 51.171 0
28 470 KOENIG, Peter GER DMSB KTM Sarholz Racing Team KTM 25:36.825 40.629 51.160 0
29 841 FOBBE, Robert NED KNMV Kawasaki 25:40.520 44.324 51.037 0
30 521 BLANKEN, Boris NED KNMV KTM 25:51.095 54.899 50.689 0
31 464 KOOIKER, Dave NED KNMV KTM 25:57.957 1:01.761 50.466 0
32 212 ADAMSON, John GBR ACU Honda 26:03.873 1:07.677 50.275 0
33 131 NICKEL, Cato GER DMSB Bauerschmidt Husqvarna Husqvarna 26:04.629 1:08.433 50.251 0
34 90 TRACHE, Justin GER DMSB Sturm STC Racing Team Yamaha 26:43.075 1:46.879 49.046 0
35 771 BUITENHUIS, Kevin NED KNMV Yamaha 26:45.314 1:49.118 48.977 0
36 217 COOYMANS, Teun NED KNMV Yamaha 26:47.952 1:51.756 48.897 0
37 241 HOENSON, Michel NED KNMV KTM 25:22.419 -2 Laps 47.672 0
38 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 18:51.246 -4 Laps 53.463 0