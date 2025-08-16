MotoGP, il solito sabato a due facce di Ducati: Marc Marquez primo della classe, Francesco Bagnaia senza nulla in mano

Il solito sabato della Ducati ufficiale in MotoGP. A Borgo Panigale si saranno abituati a dover affrontare una situazione tra i due box agli antipodi: da un lato il trionfo del più bravo e dall’altro le sofferenze di chi quest’anno proprio non ne cava un ragno dal buco. Si parla di Marc Marquez e Francesco Bagnaia, due facce della stessa medaglia, in cui uno ha nella GP25 un’amica sempre più fedele, mentre Pecco trova nuovi “spunti” per litigare.

E pensare che le qualifiche avevano offerto una speranza al ragazzo di Chivasso perché la prima fila e Marc caduto nella percorrenza della variante erano elementi di novità. Nella Sprint Race però il solito disastro e il presagio funereo c’è stato dal via.

Da una piazzola sporca, una sgommata da Motocross per il piemontese e, formalmente, la sua gara è finita. Mentre Marc giocava al gatto col topo col fratello Alex, a tirare le fila nelle prime fasi, il 63 ballava la samba in sella alla Rossa a testimoniare che qualcosa nella gomma posteriore non ci fosse. Ma sarà andata veramente così?

Se lo augura il centauro italiano, da un certo punto di vista, perché se ciò fosse solo frutto di sue incapacità ci sarebbe da preoccuparsi e non poco. La domanda sulla veridicità della problematica, in considerazione delle difficoltà persistenti di Bagnaia di comprendere la GP25, diversamente da Marc. Ci sono 180 punti di differenza a vantaggio dell’iberico a dimostrarlo.