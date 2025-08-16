MotoGP, Marc Marquez: “Un successo importante, ho vinto aspettando il calo delle gomme”

Festeggia e ne ha ben donde Marc Marquez dopo essersi aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring il leader della classifica generale ha centrato l’ennesimo successo in una gara su distanza ridotta (12 su 13), ribadendo a tutti ancora una volta che il dominatore della stagione è lui e l’unico suo obiettivo (con il titolo già in ghiaccio) è ritoccare il libro dei record.

La Sprint Race del Red Bull Ring ha visto il successo del Cabroncito con un margine di vantaggio di 1.1 secondi sul fratello Alex, mentre completa un podio tutto spagnolo Pedro Acosta a 3.1. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 4.0, quinta per Brad Binder a 4.7, mentre in sesta troviamo Fermin Aldeguer a 6.0. Settima per Enea Bastianini a 8.2, ottava per Fabio Di Giannantonio a 10.9, quindi nono Johann Zarco a 11.9, mentre completa la top10 Jorge Martin a 12.1.

Al termine della gara odierna il pilota del team Ducati Factory ha raccontato quanto avvenuto in pista nel corso delle interviste di rito: “L’errore in qualifica mi ha sicuramente penalizzato in gara. Al momento della partenza ero estremamente concentrato e, per fortuna, mi sono subito portato al secondo posto. Dopodiché, però, non è stato facile avvicinarmi a mio fratello Alex”.

Lo spagnolo spiega poi come sono andate le cose in gara: “Ho capito che non potevo recuperare visto il suo ottimo ritmo, per cui ho deciso di attendere. Sapevo che avrei avuto maggiori chance al momento del calo di prestazioni della sua gomma. Così è stato, mi sono sentito bene e ho spinto a piacimento. Una vittoria davvero importante”.