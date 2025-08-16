MotoGP, Luigi Dall’Igna: “Dispiaciuto per Bagnaia, dobiamo analizzare i dati”

Come già abbondantemente capitato nel corso di questa stagione, anche stavolta il box Ducati è suddiviso in due. Da una parte la grande gioia per l’ennesimo trionfo di Marc Marquez, ormai proiettato verso la vittoria del titolo, dall’altro l’ennesima delusione per Francesco Bagnaia che, nella Sprint del GP d’Austria, è stato costretto al ritiro per delle ragioni tecniche.

Un leitmotiv che rimbalza ormai costantemente nella casa di Borgo Panigale, anche se stavolta il disappunto è ancora più rumoroso, considerato che le difficoltà del centauro torinese si sono palesate in uno dei weekend più positivi per lui da tanto tempo a questa parte. Ci sarà dunque parlare in queste ore tra le fila della rossa, come confermato brevemente da Luigi dall’Igna, Direttore Generale della Ducati Corse, in occasione di una breve dichiarazione rilasciata ai microfoni di Sky Sport Italia.

“Marc Marquez ha fatto una gara bellissima, anche Alex a livello molto alto – ha detto Dall’Igna – Sono molto dispiaciuto per Pecco, dobbiamo analizzare i dati. Parlare con Michelin? Dobbiamo mettere insieme le cose e poi fare le nostre valutazioni”. Ricordiamo che, dopo la gara corta di Spielberg, Marc Marquez vanta 393 punti, seguito da Alex Marquez a 270 e “Pecco” Bagnaia a 213. Più staccato Marco Bezzecchi, quarto a quota 162.