MotoGP, Marc Marquez batte Alex nella Sprint del GP d’Austria. Bagnaia out per un problema tecnico

Marc Marquez impone la legge del più forte anche al Red Bull Ring di Spielberg dopo la pausa estiva e si aggiudica la Sprint del Gran Premio d’Austria, valevole come tredicesimo round del Mondiale MotoGP 2025. Per il fuoriclasse spagnolo del team factory Ducati è il dodicesimo sigillo stagionale nelle gare brevi del sabato, a testimonianza di un dominio impressionante.

L’otto volte campione del mondo, ormai sempre più vicino alla conquista del nono titolo, ha avuto la meglio sul fratello Alex (sorpasso decisivo a pochi giri dalla bandiera a scacchi) per l’ennesima doppietta della famiglia Marquez in questo 2025. Terza posizione per la KTM di un altro pilota spagnolo, Pedro Acosta, che ha preceduto al traguardo l’Aprilia del pole-man italiano Marco Bezzecchi.

Bilancio positivo per la casa austriaca anche con il quinto posto del redivivo sudafricano Brad Binder ed il settimo di Enea Bastianini, mentre si prendono le restanti posizioni della zona punti (top9) Fermin Aldeguer 6° con la Ducati Gresini nonostante una brutta partenza, Fabio Di Giannantonio 8° con la Ducati VR46 e Johann Zarco 9° con la Honda.

Pomeriggio da incubo per Francesco Bagnaia, costretto al ritiro per un problema alla gomma posteriore dopo un pessimo spunto (causato probabilmente proprio dallo pneumatico difettoso) al via che lo aveva fatto sprofondare nelle retrovie. Con questo risultato, Marc Marquez allunga in classifica generale a +123 sul fratello Alex e a +180 su Bagnaia.