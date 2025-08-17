MotoGP, Fermin Aldeguer: “Un podio inaspettato a Spielberg, non so perché vado così forte alla fine delle gare”

Velocissimo quando gli altri fanno fatica. È un po’ questa la caratteristica dello spagnolo Fermin Aldeguer, autore di una gara strepitosa quest’oggi in Austria. Una rimonta inesorabile nell’ultim parte del GP di Spielberg, che l’ha portato in sella alla Ducati Gresini immediatamente alle spalle del connazionale Marc Marquez (Ducati ufficiale).

Un centauro dalle caratteristiche particolari, che al suo primo anno sta ancora capendo del tutto la Rossa, riuscendo a venir fuori sempre alla distanza: “Sono molto contento di questo risultato perché storicamente su questa pista ho sempre fatto fatica, aver ottenuto un podio così mi rende molto orgoglioso e devo ringraziare la squadra e la Ducati“, ha commentato a caldo Aldeguer.

“Quando ho passato Bezzecchi, ammetto di aver pensato alla vittoria. Sappiamo che non è facile lottare contro Marquez. Ho cercato di spingere, ma lui ha sempre qualcosa in più. Dobbiamo essere contenti perché la pista austriaca non mi piace così tanto. Un secondo posto così mi soddisfa. Perché vado forte negli ultimi giri? Sinceramente non lo so, probabilmente è una cosa che mi porto dalla Moto2, ovvero andar forte con le gomme usate, facendo percorrenza“, ha spiegato lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

In conclusione, un commento sul sorpasso nella variante “2A-2B” a Pedro Acosta, descritto come una super manovra dagli addetti ai lavori: “Lì ho chiuso un po’ gli occhi perché so quanto Pedro sia forte in staccata. Volevo però il podio e me lo sono preso“.