Fermin Aldeguer: “Difficile gareggiare quando il tuo compagno è in ospedale”

Si conclude con la vittoria di Fabio Di Giannantonio il Gran Premio della Catalogna 2026, sesto appuntamento del Motomondiale. Al termine di una gara infinita, interrotta per due volte a causa di due cadute, il centauro italiano è stato il più abile a sfruttare l’ultima ripartenza nel migliore dei modi, assicurandosi il secondo successo in top class.

Il portacolori del VR46 Racing Team, nonostante la caduta causata dal problema tecnico di Acosta, è riuscito nel finale ad avere la meglio sulla Honda di Joan Mir (Honda). Completa il podio la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer. Lo spagnolo ha così commentato la sua gara ai microfoni di Sky Sport: “Giornata difficile, è stato duro gareggiare quando il tuo compagno di squadra è in ospedale. Una caduta molto brutta, l’ambiente dentro il box era difficile da gestire. Siamo rimasti concentrati, spero tutti stiano bene”.

“Penso che siamo un po’ in ritardo su questa moto. L’anno scorso mi trovavo meglio. Siamo prendendo la strada giusta. Durante questo weekend mi sentivo forte. Sono stato un po’ sfortunato, partire 15esimo non è mai facile. Abbiamo recuperato fino al podio. La cosa più difficile per me è trovare il compromesso tra allenarmi e gestirmi”, ha poi concluso.