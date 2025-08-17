Ordine d’arrivo MotoGP, GP Austria 2025: Marc Marquez imbattibile, podio Bezzecchi, Bagnaia lontanissimo

Marc Marquez completa un altro weekend perfetto al rientro dalla sosta estiva e vince per la prima volta in carriera il Gran Premio d’Austria, ottenendo il sesto successo consecutivo e facendo un altro passo avanti verso la conquista del nono titolo mondiale. Podio completato dall’altra Ducati del sorprendente rookie Fermin Aldeguer e dall’Aprilia del pole-man italiano Marco Bezzecchi. Buona rimonta per Enea Bastianini 5°, mentre mastica amaro Francesco Bagnaia con il suo deludente 8° posto. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP d’Austria 2025, tredicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

ORDINE D’ARRIVO GP AUSTRIA 2025 MOTOGP

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Fermin Aldeguer (Ducati)

3. Marco Bezzecchi (Aprilia)

4. Pedro Acosta (KTM)

5. Enea Bastianini (KTM)

6. Joan Mir (Honda)

7. Brad Binder (KTM)

8. Francesco Bagnaia (Ducati)

9. Raul Fernandez (Aprilia)

10. Alex Marquez (Ducati)

11. Franco Morbidelli (Ducati)

12. Johann Zarco (Honda)

13. Luca Marini (Honda)

14. Ai Ogura (Aprilia)

15. Fabio Quartararo (Yamaha)

16. Alex Rins (Yamaha)

17. Miguel Oliveira (Yamaha)

18. Jack Miller (Yamaha)

Rit. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Rit. Jorge Martin (Aprilia)