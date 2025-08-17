Bezzecchi e Aldeguer ci provano, ma in Austria vince sempre Marc Marquez. Prosegue la crisi di Bagnaia

È il solito Marc Marquez a vincere il Gran Premio d’Austria 2025, tredicesimo appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo, assoluto dominatore della classifica piloti, dopo una partenza cauta, ha progressivamente aumentato il suo ritmo, portandosi dietro all’Aprilia di Marco Bezzecchi. A dieci giri dalla conclusione il fuoriclasse iberico ha sferrato il suo attacco, involandosi verso il decimo successo stagionale, il primo in carriera al Red Bull Ring.

Inutile la difesa generosa del centauro italiano che, negli ultimi giri, ha subito anche il sorpasso di Fermin Aldeguer, chiudendo in terza posizione (+3.426). Seconda piazza (+1.118) proprio per il ventenne di Murcia che, in sella alla sua Ducati del Team Gresini, ha cambiato passo nella fase finale della gara, portandosi addirittura a ridosso della prima posizione occupata dal connazionale Marc Marquez.

Quarta piazza per la KTM di Pedro Acosta (+6.864), terzo ieri nella Sprint Race. L’iberico è stato protagonista di un sorpasso al limite su Pecco Bagnaia (+12.486), autore di un’altra prova più che anonima. Il due volte campione del mondo, dopo una partenza positiva, ha pian piano perso terreno, chiudendo la sua gara all’ottavo posto. Completa la top 5 Enea Bastiannini (KTM Tech 3, +8.731).

Quindi sesto posto per Joan Mir (Honda, +10.132), settimo Brad Binder (KTM, +10.476), ottavo come detto Bagnaia. Completano la top 10 Raul Fernandez (Aprilia, +15.472) ed Alex Marquez (Ducati, +15.537) penalizzato dal long lap penalty. Marc Marquez allunga nuovamente in un Mondiale sempre più sbilanciato. Sono 142 le lunghezze di vantaggio sul fratello Alex e 197 sul compagno di squadra Bagnaia.