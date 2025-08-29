LIVE Paolini-Vondrousova, US Open 2025 in DIRETTA: l’azzurra deve alzare l’asticella

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di 3° turno degli US Open 2025 che vede di fronte due ex finaliste di Wimbledon ossia l’azzurra Jasmine PAOLINI e la ceca Marketa Vondrousova. Si gioca per giungere in ottavi!

La campionessa dei Championship ceca ritrova nuovamente la finalista del 2024, persa contro un’altra giocatrice ceca. Tuttavia i ricordi recenti sorridono a Paolini, che nella bellissima cavalcata di Cincinnati ha sconfitto proprio a questo punto del torneo Krejcikova, e lo ha anche fatto col netto punteggio di 6-2, 6-1. Oggi la mancina potrebbe dare filo da torcere alla toscana, che torna a questo punto del torneo per la seconda volta consecutiva e in carriera.

Per la verità il percorso di Paolini nel 2024 si era fermato poi in ottavi contro Karolina Muchova, è quindi palese che la giocatrice di Bagni di Lucca agli US Open abbia un conto aperto contro le giocatrici ceche. Il servizio è sicuramente un’arma che Vondrousova ha, quando gli scambi saranno brevi probabilmente avrà la meglio la ceca, ecco che bisognerà quindi provare in tutti i modi a spostarla.

In chiave Ranking questo ultimo Slam stagionale è veramente importante per delineare quella che sarà la situazione pre-rush finale asiatico ed europeo. La race vede Paolini al momento in nona posizione, ma praticamente ex aequo con Jessica Pegula e con a tiro un trio di tenniste. La classifica WTA invece vedrebbe LIVE la toscana in sesta piazza, a soli 3 punti in più di Zheng e poco più su Anisimova. La cinese e Keys, di dopo davanti, non potranno migliorare la loro situazione.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di sedicesimi di finale degli US Open 2025 tra Jasmine PAOLINI e la ceca Marketa Vondrousova, si gioca come 2° match dalle 17 dopo Lehecka Collignon. Vi aspettiamo!