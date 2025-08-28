US Open 2025: avanti Sabalenka e Paolini, tanti big match in arrivo. Ostapenko-Townsend, che scintille!

Completato nella notte il novero dei secondi turni della parte alta del tabellone femminile agli US Open. Non sono troppe le battaglie (anzi, di confronto lottato vero non ce n’è praticamente nessuno), ma diversi sono i risultati interessanti di cui è possibile parlare nell’attesa di ciò che potranno proporre dei terzi turni non di poco conto.

Innanzitutto, le big: passa Aryna Sabalenka, che dopo un primo set traballante è aiutata anche dai problemi al ginocchio destro della russa Polina Kudermetova (sorella della più nota Veronika). Sarà confronto tutto da tener d’occhio quello con la canadese Leylah Fernandez, mentre per la belga Elise Mertens si apre un corridoio ideale per gli ottavi.

Il secondo spot vedrà in scena, nel venerdì di Flushing Meadows, due scontri di una certa fattura sia a livello tecnico che mediatico: Rybakina-Raducanu (brava la kazaka a non farsi irretire dalla promessa ceca Tereza Valentova, sempre più in forma la britannica) e Paolini-Vondrousova, con Jasmine che si trova davanti un’avversaria complicata per tutte, la prima sfida di peso dopo i due turni iniziali ben superati.

Più in basso, stupisce l’eliminazione di Belinda Bencic: la svizzera deve cedere all’americana Ann Li, ma non è l’evento di giornata. Quell’onore, invece, spetta all’uscita di Jelena Ostapenko. Anzi, alle scintille in campo e via social tra la lettone e l’americana Taylor Townsend (prossima avversaria della russa Mirra Andreeva) tra scambi concitati a fine partita, riscaldamento teso, accuse di scuse mancate e quant’altro.

US OPEN 2025: RISULTATI 2° TURNO FEMMINILI

Sabalenka [1]-P. Kudermetova 7-6(4) 6-2

Fernandez (CAN) [31]-Jacquemot (FRA) 2-6 6-3 6-2

Mertens (BEL) [19]-Sun (NZL) 6-2 6-3

Bucsa (ESP)-Eala (PHI) 6-4 6-3

Rybakina (KAZ) [9]-Valentova (CZE) [Q] 6-3 7-6(7)

Raducanu (GBR)-Tjen (INA) [Q] 6-2 6-1

Vondrousova (CZE)-Kessler (USA) [32] 7-6(7) 6-2

Paolini (ITA) [7]-Jovic (USA) 6-3 6-3

Pegula (USA) [4]-Blinkova 6-1 6-3

Azarenka-Pavlyuchenkova 6-3 6-3

Hon (AUS) [Q]-Samsonova [17] 4-6 6-3 6-2

Li (USA)-Bencic (SUI) [16] 6-3 6-3

Navarro (USA) [10]-McNally (USA) [WC] 6-2 6-1

Krejcikova (CZE)-Uchijima (JPN) 6-4 6-2

Townsend (USA)-Ostapenko (LAT) [25] 7-5 6-1

Andreeva [5]-Potapova 6-1 6-3