Jasmine Paolini guadagna virtualmente una posizione nel ranking WTA. Possibile un altro sorpasso al prossimo turno

Buona la prima per Jasmine Paolini. La n.7 del seeding ha sconfitto all’esordio degli US Open 2025 l’australiana Destanee Aiava col punteggio di 6-2 7-6 (4) e si è guadagnata la qualificazione al secondo turno dove affronterà la vincente tra la bielorussa Aliaksandra Sasnovich e l’americana Iva Jovic. Un incrocio alla portata di Jasmine, intenzionata a dar seguito a quanto di buono ha fatto vedere a Cincinnati, in avvicinamento a questo Slam.

Con questo risultato l’azzurra può sorridere anche per le conseguenze in classifica. Una graduatoria in divenire e frutto delle scadenze altrui. Legato proprio a questo aspetto il guadagno virtuale di una posizione di Paolini rispetto all’ultimo aggiornamento della classifica mondiale. Valutando la classifica “LIVE” infatti, notiamo la settima posizione della toscana, nonostante la detrazione di 240 punti per quanto fatto l’anno passato a New York (eliminata negli ottavi di finale dalla ceca Karolina Muchova).

I 3976 punti corrispondono al posto citato dal momento che la statunitense Jessica Pegula (n.4 del mondo nell’ultimo aggiornamento) ha una “cambiale piuttosto salata”. Nel 2024 l’americana si spinse fino alla finale in questo torneo, per questo le vengono sottratti 1300 punti al via. Allo stato attuale delle cose, Pegula è n.9 del ranking virtuale.

Bisognerà quindi tener conto di questo aspetto e del percorso della statunitense. A ciò si aggiunge anche un altro dato importante. Se Jasmine dovesse raggiungere il terzo turno, si porterebbe al n.6 del mondo. Perché? Attualmente in sesta piazza troviamo la cinese Qinwen Zheng, che però è infortunata e non potrà aggiornare il suo status. Con 4006 punti potenziali, quindi, l’azzurra potrebbe effettuare il sorpasso.

Di seguito le varie proiezioni del ranking di Jasmine Paolini, associate agli US Open 2025:

RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Ranking lunedì 25 agosto (esclusi i riscontri degli US Open):4116 punti, 8° posto.

Ranking dopo la qualificazione al secondo turno degli US Open: 3946 punti, 7° posto virtuale (guadagno di una posizione per i 1300 punti in scadenza di Jessica Pegula, tuttora in corsa e finalista l’anno scorso a New York).

Ranking in caso di qualificazione al terzo turno degli US Open: 4006 punti, 6° posto virtuale (Qinwen Zheng assente per infortunio e ferma quindi a 4003 punti).

Ranking in caso di qualificazione agli ottavi di finale degli US Open: 4116 punti, 6° posto virtuale.

Ranking in caso di qualificazione ai quarti di finale degli US Open: 4306 punti, 6° posto virtuale.

Ranking in caso di qualificazione alle semifinali degli US Open: 4656 punti, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di qualificazione alla finale degli US Open: 5176 punti, 4° posto virtuale.

Ranking in caso di conquista del titolo agli US Open: 5876 punti, 4° posto virtuale.