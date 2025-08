LIVE Cobolli-Shelton, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: azzurro per alzare l’asticella, precedenti favorevoli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale, attesissima, tra Flavio COBOLLI e Ben Shelton, in palio i quarti nel Masters 1000 di Toronto 2025! Per chi vince Tiafoe o De Minaur!

Una sfida da brividi quella che ci terrà compagnia nella serata italiana, tra due promesse del tennis mondiale e per molti futuri giocatori quantomeno da top 10. Il romano ha vinto due partite molto combattute, seppur in modo diverso nell’ordine cronologico contro la WC canadese Alexis Galarneau e contro il talentuoso magiaro Fabian Marozsan due giorni fa. Due successi fondamentali per consolidare la top 20 anche dopo la pesante cambiale di 330 punti di Washington, scaduta.

Proprio nella capitale statunitense i due si affrontarono per la prima volta sul cemento circa dodici mesi fa: a vincere fu a sorpresa un Cobolli che era rimasto molto deluso per non aver preso parte alla spedizione italiana a Parigi 2024, e che seppe mettere dentro al campo tutta quella rabbia issandosi in finale. Quest’anno ad Acapulco è arrivata la rivincita di Shelton, sempre in 3 set combattuti: sensazione che si giocherà sui dettagli.

Se vince oggi Cobolli si issa provvisoriamente in 19^ posizione mondiale, superando fra gli altri il n.1 francese Arthur Fils e il bulgaro Dimitrov, con cui al momento condivide la 20^ posizione live con lo stesso numero di punti all’attivo. Interessante anche guardare alla race, poiché il giocatore nato a Firenze è al momento 18° ma a circa 500 punti dalla decima piazza occupata da Ruud.

Il romano guida i confronti diretti grazie al successo sulla terra di Ginevra 2024. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale, attesissima, tra Flavio COBOLLI e Ben Shelton valida per gli ottavi di finale a Toronto. Si gioca nella notte italiana alle 01. Vi aspettiamo!