LIVE Cobolli-Marozsan, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: sfida complessa, ma fattibile

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno del Masters 1000 di TORONTO (CAN) che vede di fronte l’azzurro Flavio COBOLLI al magiaro Fabian Maroszan.

Si gioca per un posto in ottavi di finale ed è una sfida da vincere assolutamente per il giovane romano, che facendolo azzererebbe la cambiale in scadenza dovuta dalla finale di Washington DC nel 2024! Tuttavia, è importante capire come sta il romano fisicamente, visto che l’esordio complicatissimo vinto (suo malgrado) contro Alexis Galarneau aveva lasciato intendere che qualcosa che non va ci fosse.

Il ginocchio sinistro in particolar modo era stato oggetto di trattamento medico due giorni fa, ma oggi capiremo di più sulle condizioni del romano, visto che l’ungherese di per sè è un giocatore che fa tante smorzate. Vincendo anche oggi come detto Cobolli tornerebbe davanti ad un paio di giocatori in classifica ATP, tornando in 21^ posizione live. Al prossimo turno affronterebbe il vincente tra Davidovich e Mensik. Entrambi i rivali evocherebbero bei ricordi!

