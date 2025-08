Quando gioca Jannik Sinner a Cincinnati? Primo turno saltato, le possibili date del debutto

Jannik Sinner ha giocato l’ultima partita lo scorso 13 luglio, quando sconfisse lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha trionfato sui sacri prati mettendo le mani sul quarto Slam della carriera, ma dopo la prova di forza offerta sull’erba londinese non è più sceso in campo. Il fuoriclasse altoatesino ha infatti deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Toronto (attualmente in corso sul cemento canadese), in modo da prolungare il periodo di vacanza e prepararsi al meglio in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

Il quasi 24enne (spegnerà le candeline il prossimo 16 agosto) tornerà in scena al Masters 1000 di Cincinnati, in programma sul cemento statunitense dal 7 al 18 agosto. Il torneo servirà a testare la condizione e proiettarsi verso gli US Open, ultimo Slam della stagione che scatterà domenica 24 agosto sul cemento di Flushing Meadows a New York e ci terrà compagnia per un paio di settimane. Il tennista italiano sarà la testa di serie numero 1 del mondo, dunque sarà esentato dal primo turno (diritto riservato ai migliori 32 iscritti) previsto il 7 e 8 agosto, entrando in gioco all’altezza dei 32mi di finale.

Quando giocherà Jannik Sinner a Cincinnati? Le date possibili per il debutto sono due: o sabato 9 agosto o domenica 10 10 agosto, le giornate designare al secondo turno. Per conoscere il giorno esatto bisognerà attendere il sorteggio (in data ancora da definire) e dunque la scelta del giorno in cui scenderà in campo la parte alta del tabellone. In caso di vittoria lo rivedremo in campo due giorni dopo, mentre gli ottavi di finale sono previsti mercoledì 13 agosto. I quarti di finale saranno spalmati tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto, mentre le semifinali sono previste sabato 16 agosto (il giorno del compleanno di Jannik Sinner) e la finale si giocherà stranamente di lunedì (18 agosto).

QUANDO DEBUTTA JANNIK SINNER A CINCINNATI?

O sabato 9 agosto o domenica 10 agosto, direttamente al secondo turno.

CALENDARIO MASTERS 1000 CINCINNATI

7-8 agosto: primo turno

9-10 agosto: secondo turno.

11-12 agosto: terzo turno.

13 agosto: ottavi di finale.

14-15 agosto: quarti di finale.

16 agosto: semifinali.

18 agosto: finale.