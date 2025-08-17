Jannik Sinner: “Voglio giocare la finale, è lì che voglio essere nei tornei”

Jannik Sinner ha sconfitto nella serata italiana di ieri il qualificato francese Terence Atmane ed ha staccato il pass per la finale di Cincinnati, che si disputerà domani sera, lunedì 18 agosto, alle ore 21.00 italiane: l’azzurro affronterà l’iberico Carlos Alcaraz e proverà a difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione in Ohio.

Dopo il successo sul francese il numero 1 del mondo ha parlato in conferenza stampa, felice per il successo nel giorno del suo compleanno, occasione che gli è valsa anche una carta dei Pokemon come regalo da parte del transalpino: “Sono sempre qui per il mio compleanno, sono molto felice, è un posto davvero speciale. Non sono un grande fan dei Pokémon, ma giocavo al gioco per dispositivi mobili in cui bisognava catturarli. L’ho avuto per circa due o tre giorni e poi non ci ho più giocato“.

L’azzurro è comunque lusingato del presente ricevuto: “Ho parlato un po’ con lui nello spogliatoio. Ha una delle più grandi collezioni di carte Pokémon, quindi mi sento molto fortunato che me ne abbia regalata una. Non ci conoscevamo affatto, quindi è stato un momento davvero bello prima della partita“.

L’analisi del match: “Oggi ho servito in modo diverso, giocare contro un mancino è sempre qualcosa di diverso. Ho cercato di variare bene i punti del servizio. Anche lui è un ottimo ribattitore, si sposta molto indietro, quindi ho cercato di correre dei rischi, facendo serve and volley, il che non è il mio stile abituale, ma è qualcosa che devo fare se voglio diventare un tennista migliore. Probabilmente ho vinto il primo set grazie alla mia esperienza. Sono stato un po’ più solido nel tiebreak, e poi ho avuto la fortuna di fare il break nel secondo set, quindi sono molto contento della partita“.

Il pensiero va alla finale, anche se in conferenza stampa Sinner non conosceva ancora il nome del rivale: “Sascha contro Carlos sarà un grande incontro, spero di sì. Vedrò come andrà. Chiunque sia il mio avversario, sarà un incontro molto duro. Quello che voglio è giocare in finale, è lì che voglio essere nei tornei. Quest’anno è stato incredibile, ho disputato dei tornei fantastici“.