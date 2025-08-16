A che ora Musetti/Sonego-Mektic/Ram, ATP Cincinnati 2025: programma finale, tv, streaming

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si confermano una coppia di alto livello dopo le buone prestazioni con la maglia azzurra tra Coppa Davis e Giochi Olimpici, dimostrandosi competitivi anche contro gli specialisti e raggiungendo la finale nel doppio al Masters 1000 di Cincinnati 2025, ultimo grande torneo dello swing nordamericano in preparazione verso gli US Open.

Il binomio italiano, capace di sconfiggere in rimonta al match tie-break i quotati britannici Joe Salisbury e Neal Skupski, se la vedrà nell’ultimo atto con la formazione composta dal croato Nikola Mektic ed il padrone di casa statunitense Rajeev Ram. Musetti e Sonego non partono favoriti sulla carta, ma in queste partite spesso e volentieri ci si gioca tutto in pochi punti ed i pronostici sono complicati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti/Sonego-Mektic/Ram, finale del Masters 1000 di Cincinnati. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI/SONEGO-MEKTIC/RAM CINCINNATI 2025

Domenica 17 agosto

Center Court – Inizio alle ore 19.00

E. Rybakina vs I. Swiatek

A seguire, non prima delle 21.00

J. Paolini vs V. Kudermetova

A seguire, non prima delle 00.00 di lunedì 17 agosto

Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego vs N. Mektic/R. Ram

PROGRAMMA MUSETTI/SONEGO-MEKTIC/RAM CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.