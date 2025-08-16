A che ora Paolini-Kudermetova, WTA Cincinnati 2025: programma semifinale, tv, streaming

Jasmine Paolini vuole andare fino in fondo e si appresta ad affrontare Veronika Kudermetova nella semifinale del WTA 1000 di Cincinnati 2025. Si preannuncia una partita fondamentale per la stagione dell’azzurra, che ha a disposizione una grande chance per mettere in cascina punti importanti in ottica qualificazione alle WTA Finals di Riad.

Dopo aver superato i primi tre incontri sul cemento dell’Ohio senza concedere neanche un set, la 29enne toscana si è tolta la soddisfazione di sconfiggere per la terza volta di fila l’americana n.2 al mondo Coco Gauff dimostrando di aver ritrovato a sprazzi il suo miglior tennis e avvicinandosi dunque nel migliore dei modi verso gli US Open. I precedenti sorridono alla russa (n.36 WTA e ottima doppista), avanti 3-1 nei testa a testa ma con l’ultimo scontro diretto che risale al lontano 2021.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Kudermetova, seconda semifinale del WTA Cincinnati 2025. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-KUDERMETOVA CINCINNATI 2025

Domenica 17 agosto

Center Court – Inizio alle ore 19.00

E. Rybakina vs I. Swiatek

A seguire, non prima delle 21.00

Jasmine Paolini vs Veronika Kudermetova

PROGRAMMA PAOLINI-KUDERMETOVA CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (in chiaro), Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.