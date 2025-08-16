Sport in tvTennis
A che ora Paolini-Kudermetova, WTA Cincinnati 2025: programma semifinale, tv, streaming
Jasmine Paolini vuole andare fino in fondo e si appresta ad affrontare Veronika Kudermetova nella semifinale del WTA 1000 di Cincinnati 2025. Si preannuncia una partita fondamentale per la stagione dell’azzurra, che ha a disposizione una grande chance per mettere in cascina punti importanti in ottica qualificazione alle WTA Finals di Riad.
Dopo aver superato i primi tre incontri sul cemento dell’Ohio senza concedere neanche un set, la 29enne toscana si è tolta la soddisfazione di sconfiggere per la terza volta di fila l’americana n.2 al mondo Coco Gauff dimostrando di aver ritrovato a sprazzi il suo miglior tennis e avvicinandosi dunque nel migliore dei modi verso gli US Open. I precedenti sorridono alla russa (n.36 WTA e ottima doppista), avanti 3-1 nei testa a testa ma con l’ultimo scontro diretto che risale al lontano 2021.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Kudermetova, seconda semifinale del WTA Cincinnati 2025. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO PAOLINI-KUDERMETOVA CINCINNATI 2025
Domenica 17 agosto
Center Court – Inizio alle ore 19.00
E. Rybakina vs I. Swiatek
A seguire, non prima delle 21.00
Jasmine Paolini vs Veronika Kudermetova
PROGRAMMA PAOLINI-KUDERMETOVA CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Supertennis (in chiaro), Sky Sport Tennis.
Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.
Diretta Live testuale: OA Sport.