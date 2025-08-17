Con la migliore prestazione del torneo, Jannik Sinner conquista la finale fermando Atmane e completa 12 mesi di sole finali (e tanti titoli) dai Masters 1000 in su. Ad attenderlo, ancora una volta, Carlos Alcaraz: sarà la quarta finale consecutiva tra i due protagonisti assoluti del circuito! Sonego e Musetti raggiungono la finale in doppio. Seguiteci in diretta su TennisMania alle 8:15 per analisi e commenti live. Iscriviti al canale OA Sport, attiva la campanella e scrivi nei commenti il tuo pronostico: Sinner o Alcaraz?