A che ora Sinner-Alcaraz, Finale ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming. Non si giocherà oggi!

Saranno le teste di serie numero 1 e 2 del tabellone di singolare maschile ad affrontarsi nell’ultimo atto del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio: la finale tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si disputerà nella prima serata italiana di domani, lunedì 18 agosto.

La finale di singolare maschile aprirà il programma di domani, in quanto le semifinali si sono giocate ieri, ed il match avrà inizio alle ore 21.00 italiane: negli scontri diretti sul circuito maggiore il tennista iberico conduce per 8-5 nei precedenti, anche se l’ultimo confronto, la finale di Wimbledon, ha sorriso all’azzurro.

La finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO SINNER-ALCARAZ ATP CINCINNATI 2025

Lunedì 18 agosto – P&G Center Court

Dalle ore 21.00 italiane – Jannik Sinner (Italia, 1) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ ATP CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.