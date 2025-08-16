Jannik Sinner chiamato ad affrontare il ‘geniale’ Atmane per un posto in finale. Alcaraz sfida a Zverev a Cincinnati

Il quadro delle semifinali è definito. Jannik Sinner, Terence Atmane, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev sono i quattro semifinalisti di questa edizione 2025 del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, si prevedono partite estremamente interessanti, con l’atto conclusivo tra l’azzurro e lo spagnolo altamente quotato da chi è assiduo scommettitore.

Il n.1 del mondo è chiamato ad affrontare il “geniale” Atmane, autentica sorpresa di questo torneo e capace di battere giocatori del calibro di Taylor Fritz e di Holger Rune, senza dimenticare Flavio Cobolli e Joao Fonseca. Un tennista che, al di là del suo elevatissimo QI, sta esprimendo un gioco molto brillante. Siamo al cospetto di un mancino che serve bene e ha delle rotazioni molto insidiose.

Ne dovrà tener conto Sinner, che in qualche modo ha sperimentato questa sensazione contro l’altro transalpino Adrian Mannarino, anch’egli mancino, seppur meno “esplosivo” del citato Atmane. Sarà fondamentale avere un ottimo rendimento in risposta e poi cercare di pizzicare sul rovescio l’avversario, in teoria meno performante del suo dritto.

Dall’altra parte del tabellone una grande Classica. Dodicesimo scontro diretto della serie, col teutonico in vantaggio 6-5 e vittorioso nell’ultimo match disputato, ovvero alle ATP Finals dell’anno passato. I due arrivano all’appuntamento in modo diverso: Zverev ha dominato contro un Ben Shelton non brillante, dopo le fatiche del trionfo a Toronto (6-2 6-2); Alcaraz è stato costretto a dar fondo a tutte le proprie risorse, per avere la meglio di un coriaceo Andrey Rublev (6-3 4-6 7-5). La velocità della superficie potrebbe essere un fattore a favore di Sascha, ma attenzione alle qualità straordinarie dell’iberico.