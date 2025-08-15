Puppo: “Sinner è il Borg delle superfici veloci. Atmane con Rune è stato incredibile: gli stava tutto in campo…”

Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) ha fatto il punto della situazione dopo quanto accaduto ieri nei primi quarti di finale del Masters1000 di Cincinnati, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale di Youtube di OA Sport. Una serie di incontri che hanno visto Jannik Sinner demolire letteralmente il canadese Felix Auger-Aliassime e assicurarsi il passaggio di turno per le semifinali.

“Jannik Sinner è stato molto concentrato nel corso di tutta la partita, tranne quella sbavatura all’inizio del secondo set, dove sembrava che avesse avuto un problema alla caviglia, ma poi alla fine ha proseguito senza alcun tipo di problema“, ha dichiarato Puppo.

Il collega di Eurosport, per il modo di intendere il tennis di Jannik, ha definito in questa maniera le caratteristiche di gioco del pusterese: “Sinner è il Borg delle superfici veloci e comunque ritengo che a Wimbledon lascerà il segno e farà sulla terra quello che deve fare. Nella partita di ieri ha letteralmente smontato il gioco di Aliassime“.

Focalizzandosi sul canadese, il giudizio è stato chiaro: “Per me non è un Big Server perché è troppo discontinuo con questo fondamentale. Uno che fa tutti quei doppi falli non mi porta a definirlo tale e poi ritengo che sia un tennista quasi completamente costruito, per gli errori che fa nel corso del match. In un torneo così, con questa superficie così rapida, Aliassime deve esprimere il proprio miglior tennis. Parliamoci chiaro, all’inizio del secondo set Sinner si fa da solo il break, altrimenti si rischiava il 6-0 6-0“.

Puppo ha poi parlato della velocità dei campi, associata anche alle palle: “Non mi piacciono le partite che stiamo vedendo a Cincinnati, perché alla fine chi tira per primo forte fa il punto. Anche per questo lo spettacolo un po’ quello che è“.

Sinner, dunque, affronterà nel penultimo atto il francese Terence Atmane che a sorpresa ha prevalso contro il danese Holger Rune: “Il danese è un giocatore che non prende l’iniziativa e a cui piace scambiare. L’altro non gliel’ha permesso. Il francese ha giocato in maniera incredibile, tirava tutto e gli stava sempre o quasi in campo. Vediamo contro Jannik cosa succede“.