F1 oggi in tv, GP Olanda 2025: orari prove libere, programma, streaming

Oggi, venerdì 29 agosto, prende il via il fine-settimana del GP d’Olanda, quindicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Zandvoort assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 12.30 la FP1 e dalle 16.00 la FP2.

Il Circus torna in scena, dunque, dopo la pausa estiva. Sulla pista del Paesi Bassi c’è curiosità nel capire se gli equilibri saranno confermati. Nei primi 14 round la McLaren ha dominato la scena, vincendo 11 GP e impressionando per la propria forza tecnica. Non è un caso che nella classifica piloti a rivaleggiare per l’iride sono e saranno l’australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris.

La Ferrari, in tutto questo, spera di crescere in termini di performance. Gli interventi sul fondo e la sospensione posteriore dei precedenti week end hanno reso la SF-25 meno problematica da mettere a punti, ma persistono certe difficoltà legate alle altezze da terra, che sono costate non poco alla Rossa. Vedremo se per il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton le cose andranno diversamente.

La prima giornata di prove libere del GP d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) per l’intera programmazione; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di questo venerdì. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 29 agosto

Ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 16.00-17.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP OLANDA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8, neanche in differita.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8.it, neanche in differita.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 29 agosto

Non è prevista la copertura televisiva e in streaming delle prove libere su questo canale.