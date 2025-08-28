F1, Andrea Kimi Antonelli: “La seconda parte di stagione sarà un nuovo inizio per me”

Ripartire e dimostrare di essere quello visto ad inizio stagione. Scalda i motivi Andrea Kimi Antonelli in vista del GP di Olanda, quattordicesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questa settimana in quel di Zandvoort.

Il pilota italiano è reduce da un periodo oltremodo tormentato, scaturito subito dopo il primo podio della carriera conquistato in Canada a cui sono poi susseguiti due ritiri, un sedicesimo ed una decima piazza. Vuoti di sceneggiatura di un percorso ancora tutto da costruire, forte della fiducia datagli dal Numero 1 della Mercedes Toto Wolff.

L’emiliano è intervenuto quest’oggi durante il classico media day del giovedì, raccontando le sue sensazioni prima di immergersi nel weekend neerlandese: “Vedo questa seconda parte della stagione come un nuovo inizio, un nuovo capitolo – ha detto Antonelli – È stato bello prendersi una piccola pausa per rilassarsi e staccare un po’. Ma credo che sapere che la macchina a Budapest era buona sia stato un grande passo avanti da quel punto di vista, anche se il risultato non ha mostrato il nostro vero potenziale”.

Il pilota ha poi concluso: “Penso che la macchina sia in buone condizioni e penso che sarà la stessa per il resto dell’anno, quindi questo mi permetterà di acquisire fiducia“.