F1, Lewis Hamilton: “Mi sento determinato e motivato. Cerchiamo di cambiare le cose per divertirci in pista”

Avrà fatto bene la pausa estiva a Lewis Hamilton? Se lo chiedono gli appassionati di F1 e i tifosi della Ferrari alla vigilia del 15° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Zandvoort, nei Paesi Bassi, il Circus torna in scena ed è da verificare il rendimento della Rossa col britannico alla guida.

Fino a questo punto della stagione, i risultati di Hamilton sono stati piuttosto deludenti. Indubbiamente, la macchina è la criticità maggiore e il suo essere difficile da mettere a punti non facilita il processo di adattamento di Lewis, che mai si era cimentato alla guida di una monoposto con le caratteristiche della Ferrari. Vedremo se nei Paesi Bassi ci sarà una reazione.

“Ho totalmente staccato la spina durante l’estate, e mi sento determinato e motivato. Lavoreremo sodo, terremo la testa bassa, cercheremo di cambiare alcune cose nel nostro approccio e magari inizieremo anche a divertirci. C’è stata tanta pressione in questa prima metà di stagione, che non è stata delle più piacevoli. E quindi penso che basterà ricordarci che amiamo quello che facciamo, che siamo tutti sulla stessa barca. Cercherò di divertirmi“, ha raccontato il Re Nero.

“Penso che abbiamo fatto molti progressi e credo che stiamo lentamente iniziando a migliorare come squadra. Stiamo andando nella giusta direzione e con le nuove componenti che sono arrivate, credo a Spa o qualcosa del genere, abbiamo cominciato a essere in grado di trovare una migliore messa a punto. Stiamo estraendo a poco a poco, gara dopo gara, sempre più potenziale e spero che questo fine settimana potremo andare ancora meglio. Situazione nuova? Ci sono sempre stati momenti difficili e sono il tipo di persona a cui non piace adagiarsi sugli allori e stare comodo. È proprio quello che mi è successo nella relazione a lungo termine che avevo prima. Ho fatto questo passaggio in una squadra in cui credo davvero e sono convinto ancora nel potenziale di questo team e in ciò che possiamo realizzare insieme. Penso che in squadra tutti siano d’accordo in questo, ma nessuno ha successo senza prima passare attraverso quei momenti difficili. Quindi accetto questa fase con favore, aspettando con ansia giorni più sereni“, ha aggiunto Hamilton.