F1, Oscar Piastri: “Sono pronto per la lotta al titolo, la situazione si scalderà gara dopo gara”

Le vacanze estive della massima categoria del motorsport sono ufficialmente finite. Nel fine settimana in arrivo, infatti, si tornerà finalmente in azione in occasione del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Zandvoort tutto è pronto per il ritorno in pista con una stagione che ci regalerà altre 10 tappe tutte da vivere, specialmente a livello di corsa al titolo iridato.

Da questo punto di vista appare evidente come il successore di Max Verstappen uscirà dal team McLaren. Oscar Piastri comanda la classifica generale con 9 punti di vantaggio su Lando Norris che aveva concluso la prima parte di stagione a suon di vittorie. Il pilota australiano, quindi, si presenta ai nastri di partenza della tappa olandese con la chiara intenzione di rimettere le cose in chiaro e dare un segnale al compagno di scuderia.

Nel corso della conferenza stampa odierna, che ha dato il via al weekend di Zandvoort, il nativo di Melbourne ha iniziato il suo racconto dal fatto che appaia sempre sereno e calmo: “Certo che mi innervosisco. Prima di ogni gara, il nervosismo c’è. Innanzitutto, non credo a nessuno che dice di non innervosirsi perché non credo sia possibile, e sarebbe un po’ strano se non lo fossi. Quindi il nervosismo c’è sicuramente, è solo come lo gestisci, come cerchi di incanalarlo nel modo giusto. In definitiva, il nervosismo può essere positivo o negativo, ed è come lo gestisci che lo decide. Per me, essere calmo fa parte di ciò che sono. Sicuramente, ho imparato negli anni che è così che riesco a ottenere il massimo da me stesso, e non è lo stesso per tutti, quindi non è una cosa magica. È così che sento di lavorare meglio. Quindi è in parte naturale e in parte dovuto all’esperienza e all’apprendimento. In un certo senso, è semplicemente il mio carattere e il modo in cui cerco di ottenere il meglio da ogni situazione”.

Sulla lotta al titolo contro Lando Norris ha le idee chiare: “L’intensità aumenterà naturalmente man mano che ci avviciniamo alla fine dell’anno, e sono pronto per questo. Mi sono già trovato in quella posizione in altri campionati, e quel tipo di sensazione e quel conto alla rovescia per la fine dell’anno sono gli stessi, quindi sono pronto. Posso contare sul mio manager Mark Webber, ma alla fine dipende da come gestisco la situazione, da come guido, da come affronto le cose che arriveranno. Ma sì, avere una squadra importante intorno a te e un buon gruppo di persone intorno a te è molto importante, poter contare su di loro”.