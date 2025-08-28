Errani/Paolini-Boisson/Maria oggi, US Open 2025: programma, orario, tv, streaming

Debuttano oggi Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio agli US Open. La coppia azzurra andrà a sfidare nel primo turno, in quel di New York, un duo decisamente recente, quello franco-tedesco composto da Lois Boisson e Tatjana Maria.

Ovviamente, poiché l’ascesa di Boisson (che in singolare qui è uscita subito) è molto recente, quello con Maria non è un doppio particolarmente collaudato, e questo aiuta a dare alla coppia campione del Roland Garros il favore del pronostico. Oltretutto, c’è da considerare anche la prospettiva più ampia, con un tabellone che appare decisamente favorevole.

Il match tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Lois Boisson/Tatjana Maria si giocherà oggi sul Court 13 come quarto e ultimo match dalle ore 17:00 dopo altri tre doppi. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis (modalità da definire tra lineare e Plus) e Sky Sport (canale da definire). nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-BOISSON/MARIA, US OPEN 2025 OGGI

Giovedì 28 agosto

Court 13

Ore 17:00 Lumsden (GBR)/Ninomiya (JPN)-Gleason (USA)/Martins (BRA)

Parks (USA)/Yastremska (UKR)-Birrell (AUS)/Gadecki (AUS)

Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [1]-N. Kichenok (UKR)/Sutjiadi (INA)

Boisson (FRA)/Maria (GER)-Errani (ITA)/Paolini (ITA) [2] – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-BOISSON/MARIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport