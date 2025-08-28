Colpo Struff, elimina Holger Rune dagli US Open! Il tedesco s’impone al quinto set

Colpo forse non a sorpresa, ma sicuramente di enorme spessore, per Jan-Lennard Struff. Il tedesco, la cui qualità non può esprimersi solo con lo status di qualificato, elimina Holger Rune: il danese, numero 11 del seeding, lascia gli US Open con il suo avversario che s’impone per 7-6(5) 2-6 6-3 4-6 7-5. Sarà dunque il trentacinquenne di Warstein a sfidare Frances Tiafoe al terzo turno.

Il primo set è l’elogio del servizio. Nessun break e turni difesi senza grossi patemi. Solamente nel 12° gioco Rune ha una chance ma il teutonico si difende bene e si va al tie-break. Struff sale ulteriormente di livello e si aggiudica il primo parziale con il punteggio di 7-6(5). Nel secondo set, invece, arriva puntuale la risposta immediata di Rune che piazza il break nel terzo gioco e da quel momento in avanti non si volta più indietro. Sale infatti sul 3-1 poi sul 5-2 con il secondo turno di servizio tolto al rivale. Punteggio di 6-2 inevitabile e si passa al terzo set.

Come nel primo parziale i turni proseguono seguendo le battute, senza grossi patemi. Lo strappo però arriva nell’ottavo gioco. Struff, già avanti 4-3, trova il break sul danese e si porta sul 5-3. Nell’ultimo game di servizio non trema il braccio al tedesco che chiude sul 6-3. Nel quarto set si procede con il punteggio che segue i turni di servizio fino al 2-2. Quindi, nel quinto game, Struff toglie il servizio al danese e sale sul 3-2, ma subito Rune risponde ed è 3-3. La battaglia si fa rovente. Dopo il 4-4 lo scandinavo tiene a zero il servizio successivo e si porta sul 5-4. Struff inizia a sentire la pressione e Rune ne approfitta. Break nel decimo gioco e 6-4 finale. Si va al quinto.

Anche il parziale decisivo conferma l’equilibrio assoluto in campo. Struff, a dire il vero, un’opportunità ce l’ha sul 3-3, ma non la riesce a sfruttare. Diventa invece in grado di colpire sul 5-5, quando libera il dritto e obbliga Rune a cedere la battuta, con lo Stadium 17 oramai in piena esaltazione considerato il momento. Il tedesco serve troppo bene e così chiude la questione in 3 ore e 25 minuti. Il tutto con 28 ace messi a segno (13 quelli di Rune), un saldo di 66-44 come vincenti-errori gratuiti contro i 53-36 di Rune e un dato che, ancora una volta, presta il fianco al lato non matematico del tennis: 159 punti vinti sia per l’uno che per l’altro.