Jasmine Paolini c’è e si prende il terzo turno agli US Open, Jovic battuta

Terzo turno in cassaforte per Jasmine Paolini agli US Open 2025. La toscana, pur dovendo risolvere un certo numero di problemi, non ha patemi reali nel superare la diciassettenne americana Iva Jovic con il punteggio di 6-3 6-3. L’esperienza gioca a favore della numero 1 d’Italia, che andrà ora a sfidare la ceca Marketa Vondrousova, che ha sconfitto (e non è una vera sorpresa) l’americana e numero 32 del seeding McCartney Kessler.

Immediato il break da parte di Paolini nel set d’apertura: l’azzurra risponde bene, usa sapientemente i due colpi da fondo (specie le variazioni di rovescio) e Jovic sbaglia di rovescio sul 30-40. Sul 3-1 tocca a Jasmine salvare due palle break, dopo un paio di belle risposte dell’USA e una palla corta che non funziona. Ce n’è anche una terza da togliere di mezzo: su due è brava Paolini, su quella di mezzo i rimpianti di Jovic con il dritto sono molti. Paolini risale di nuovo da 15-40 nel settimo game, e di nuovo il recupero si divide tra meriti della toscana e demeriti dell’USA, e poi ancora lo stesso recupero si attua nel nono gioco. Risultato: 6-3, sigillato peraltro con il primo ace del match.

Paolini parte subito con il piede sull’acceleratore nel secondo parziale, trovandosi a strappare la battuta a una fallosa Jovic che perde sia le prime che, alla fine, anche la seconda (doppio fallo sul 30-40). Fatica Jasmine a salire sul 2-0, in virtù di un game ai vantaggi, poi arriva un altro break a zero, solo che stavolta, nel quarto gioco, il 15-40 significa break da questa situazione di punteggio al quarto tentativo per l’americana. L’azzurra non si scompone, però, portando a 10 i punti vinti consecutivi in risposta, spingendo sia di dritto che di rovescio e, poi, mettendo insieme quanto necessario per il 5-1, arraffato ai vantaggi. All’atto di servire per il match, però, Jasmine subisce il break anche in virtù di una Jovic aggressiva di dritto, solo che poi tra palla corta e una bella risposta di Paolini arrivano tre match point. Se ne vanno tutti quanti, come se ne va anche un quarto, ma è il quinto a risultare decisivo: sbaglia di dritto l’USA e dopo un’ora e 26 minuti l’approdo al terzo turno è cosa fatta.

I numeri del match sono a favore di Jasmine soprattutto per solidità: 18-18 tra vincenti ed errori gratuiti contro il 15-27 di Jovic. Bene il 65%-53% di prime in campo (e il 63%-557% di punti vinti con essa); ora l’asticella andrà ad alzarsi, con uno spicchio di tabellone che porta in dote subito Vondrousova e poi Rybakina-Raducanu, nel caso.