Canoa velocità, tutti gli equipaggi dell’Italia per i Mondiali di Milano: saranno 30 le imbarcazioni azzurre

L’Italia sarà in gara con ben 30 imbarcazioni ai Mondiali senior 2025 di canoa velocità (20 equipaggi) e paracanoa (10) che si terranno da mercoledì 20 a domenica 24 agosto a Milano: azzurri al via in tutte le specialità olimpiche, ad eccezione del C2 500 femminile, ed in tutte quelle paralimpiche. A queste si aggiungeranno ben 11 specialità non olimpiche e 2 non paralimpiche (il VL1 maschile e femminile).

Carlo Tacchini e Gabriele Casadei si dedicheranno esclusivamente al C2 500, con il poliziotto verbanese che si concederà la gara sui 5000 soltanto in chiusura della manifestazione: nel settore maschile gli atleti azzurri, infatti, saranno al via in non più di una specialità olimpica. Per il C1 1000 è stato selezionato Nicolae Craciun.

Nel settore femminile, invece, Irene Bellan e Meshua Marigo avranno il doppio impegno tra le imbarcazioni olimpiche: faranno coppia nel K2 500 e saranno parte del K4 500. Saranno 34 in tutto gli atleti azzurri al via, 24 nella canoa velocità e 10 nella paracanoa.

GLI EQUIPAGGI DELL’ITALIA PER I MONDIALI 2025 DI MILANO

CANOA VELOCITA’

K1 200 M: Andrea Di Liberto

K1 500 M: Giacomo Cinti

K2 500 M: Samuele Burgo-Tommaso Freschi (olimpica)

K4 500 M: Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo, Giovanni Penato (olimpica)

K1 1000 M: Andrea Schera (olimpica)

K1 5000 M: Andrea Dal Bianco

K1 200 W: Lucrezia Zironi

K1 500 W: Lucrezia Zironi (olimpica)

K2 500 W: Irene Bellan-Meshua Marigo (olimpica)

K4 500 W: Irene Bellan, Meshua Marigo, Agata Fantini, Sara Mrzyglod (olimpica)

K1 1000 W: Giada Rossetti

K1 5000 W: Susanna Cicali

C1 200 M: Mattia Alfonsi

C1 500 M: Mattia Alfonsi

C2 500 M: Gabriele Casadei-Carlo Tacchini (olimpica)

C4 500 M: Nicolae Craciun, Samuele Veglianti, Mattia Alfonsi, Marco Tontodonati

C1 1000 M: Nicolae Craciun (olimpica)

C1 5000 M: Carlo Tacchini

C1 200 W: Olympia Della Giustina (olimpica)

C1 500 W: Olympia Della Giustina

PARACANOA

KL1 200 M: Giuseppe Cotticelli (paralimpica)

KL2 200 M: Cristian Volpi (paralimpica)

KL3 200 M: Cristian Piazza (paralimpica)

VL1 200 M: Alessio Bedin

VL2 200 M: Marius Bodgad Ciustea (paralimpica)

VL3 200 M: Mirko Nicoli (paralimpica)

KL3 200 W: Amanda Embriaco (paralimpica)

VL1 200 W: Viktoryia Pistis Shablova

VL2 200 W: Veronica Silvia Biglia (paralimpica)

VL3 200 W: Zakaria Abakar Nouracham (paralimpica)