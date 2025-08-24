Canoa
Canoa velocità, Susanna Cicali conquista l’argento nel K1 5000 ai Mondiali di Milano
Si chiudono con le gare di fondo sui 5000 metri i Mondiali senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, andati in scena all’Idroscalo di Milano: l’Italia porta a casa una medaglia d’argento grazie a Susanna Cicali, seconda nel K1, a cui si aggiungono il quinto posto di Carlo Tacchini nel C1 ed il decimo di Andrea Dal Bianco nel K1.
Nel K1 5000 femminile Susanna Cicali conquista la medaglia d’argento classificandosi seconda con il crono di 23:54.97, a 44.11 dalla svedese Melina Andersson, che conquista il titolo iridato in 23:10.86, mentre completa il podio la norvegese Anna Margrete Sletsjoee, terza in 24:17.48, a 1:06.62.
Nel C1 5000 maschile Carlo Tacchini si classifica quinto in 24:50.51, a 1:09.20 dal moldavo Serghei Tarnovschi, vittorioso in 23:41.31, precedendo l’iberico Jaime Duro, alla piazza d’onore in 23:43.67, a 2.36, ed il polacco Wiktor Glazunow, sul gradino più basso del podio in 23:53.73, a 12.42.
Nel K1 5000 maschile Andrea Dal Bianco si piazza decimo in 22:21.55, a 1:27.66 dall’oro del danese Mads Brandt Pedersen, al successo in 20:53.89, davanti al sudafricano Hamish Lovemore, d’argento in 21:13.36, a 19.47, ed al magiaro Adam Varga, di bronzo in 21:24.09, a 30.20.
Nel C1 5000 femminile, senza azzurre in gara, l’oro va all’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Volha Klimava, prima in 26:19.99, che precede la canadese Katie Vincent, seconda in 26:34.92, a 14.93, e la magiara Zsofia Katalin Csorba, terza in 26:48.01, a 28.02.