Canoa velocità, settore femminile in crescita ai Mondiali. Uomini senza medaglie nelle specialità olimpiche

I Mondiali senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, andati in scena all’Idroscalo di Milano si chiudono con 4 medaglie d’argento per l’Italia: manca nel carniere azzurro, però, il podio nelle specialità olimpiche, dato che le piazze d’onore giungono in 2 specialità non olimpiche (K1 200 maschile e K1 5000 femminile), in una paralimpica (KL2 200 maschile) ed in una non paralimpica (VL1 200 femminile).

Ci si attendeva molto dal settore maschile della canoa velocità, ed invece non arrivano medaglie né nel C2 500, terminato sesto, né nel K2 500, classificatosi settimo. Buone indicazioni, invece, giungono dal K4 500, qualificatosi all’ultimo atto, dove chiude settimo. Bocciati, invece, il C1 1000 ed il K1 1000.

Al contrario, appare in crescita il settore femminile, soprattutto sotto la spinta di Olympia Della Giustina e Lucrezia Zironi: la prima va in finale e chiude settima nel C1 200 (con la speranza di poter avere presto una collega con cui gareggiare nel C2 500), mentre la seconda centra l’ultimo atto ed è settima nel K1 500. Sfiora soltanto la finale il K2 500, mentre è da rivedere il K4 500.