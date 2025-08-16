CanoaWorld Games
Canoa polo femminile, l’Italia cede alla Germania in semifinale ai World Games
Come nella scorsa edizione, anche ai World Games 2025 di Chengdu le semifinali si rivelano un ostacolo invalicabile per l’Italia della canoa polo femminile, che nel penultimo atto del torneo giocato in Cina cede il passo in modo netto alla Germania, vittoriosa per 5-1.
Nell’altra semifinale la Nuova Zelanda si impone nettamente sui Paesi Bassi, sconfitti per 4-1: le oceaniche affronteranno per l’oro le teutoniche, contro le quali nella fase a gironi avevano perso per 1-4, mentre le azzurre sfideranno per il bronzo le neerlandesi, che nella prima fase avevano vinto per 3-0 sull’Italia.
Il match tra Italia e Germania si rivela sostanzialmente equilibrato nelle fasi iniziali, tanto che nella prima frazione le tedesche chiudono in vantaggio, ma con il minimo scarto, grazie alla marcatura di Leonie Wagner, che a 4’47” consegna l’1-0 alla Germania con cui si arriva al riposo.
Nella seconda parte di gara, invece, le teutoniche dilagano, con Svenja Schaeper che a 8’19” sigla il 2-0 e Nele Schmalenbach che a 4’30” griffa il 3-0. La reazione dell’Italia si concretizza nel punto della bandiera firmato da Silvia Cogoni a 2’46”, ma nel finale ancora Nele Schmalenbach, a 2’20”, e Katharin Grunewald, a 1’01”, fissano lo score sul definitivo 5-1.