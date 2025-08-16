CanoaWorld Games
Canoa polo, l’Italia si tinge d’argento ai World Games! Oro alla Germania, bronzo alla Gran Bretagna
L’Italia della canoa polo maschile conquista la medaglia d’argento ai World Games 2025: gli azzurri nell’ultimo atto della competizione cedono alla Germania che, come già accaduto nella fase a gironi, vince lo scontro diretto e chiude il torneo da imbattuta, imponendosi quest’oggi con lo score di 3-1. Il bronzo va alla Gran Bretagna, che nella finale di consolazione batte di misura la Danimarca, sconfitta per 3-2.
Nella sfida per il titolo la Germania regola l’Italia con il punteggio di 3-1, indirizzando la contesa sin dai primi minuti. Nel primo tempo, infatti, i teutonici trovano subito il vantaggio, riuscendo a stretto giro a raddoppiare. I tedeschi poi allungano ulteriormente, arrivando a metà gara sul 3-0. Dopo l’intervallo l’Italia accorcia immediatamente le distanze, ma non riesce a riaprire davvero la contesa, con i teutonici che conquistano il titolo vincendo per 3-1.
Nella finale per il bronzo la Gran Bretagna supera la Danimarca per 3-2 ed arpiona il gradino più basso del podio. Nella prima frazione i britannici vanno subito in vantaggio e poi trovano il primo break del match, allungando sul 2-0. I danesi accorciano, ma la Gran Bretagna replica immediatamente, andando al riposo sul 3-1. Nella ripresa la Danimarca torna a -1 a metà frazione, ma nel finale i britannici si difendono con ordine e centrano il successo per 3-2.