CanoaWorld Games
Canoa polo femminile, l’Italia chiude quarta ai World Games. Titolo alla Germania
L’Italia della canoa polo femminile conferma il piazzamento della scorsa edizione e chiude al quarto posto i World Games 2025: a Chengdu, in Cina, le azzurre cedono nella finale per il bronzo ai Paesi Bassi, che si impongono per 9-2. La sfida per l’oro premia la Germania, che regola la Nuova Zelanda per 4-0.
Nella finale per il titolo la Germania supera la Nuova Zelanda per 4-0 e centra l’oro. Nella prima frazione le tedesche sbloccano subito la contesa, ma non trovano mai il break, andando al riposo sull’1-0. Nella seconda parte di gara le teutoniche chiudono i conti, trovando in rapida successione le due marcature che valgono il 3-0, fissando poi nel finale lo score sul 4-0 conclusivo.
Nella sfida per il terzo posto l’Italia cede ai Paesi Bassi per 2-9 in un match mai in discussione. Nel primo tempo le neerlandesi trovano subito il bandolo della matassa ed arrivano a metà gara sul 4-0. Nella ripresa i Paesi Bassi trovano anche il 5-0 prima della reazione d’orgoglio dell’Italia, che accorcia sul 2-5, ma nel finale le neerlandesi vanno ancora a segno ben 4 volte fino al definitivo 9-2.