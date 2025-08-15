CanoaWorld Games
Canoa polo, l’Italia approda in semifinale ai World Games: Spagna piegata 5-3
L’Italia maschile della canoa polo emula la selezione femminile ed è a sua volta in semifinale ai World Games 2025: a Chengdu, in Cina, gli azzurri piegano la Spagna nei quarti di finale per 5-3, in un match che vede gli iberici sempre costretti ad inseguire, ma capaci di tenere aperta la contesa fino a pochi secondi dal termine.
Domani in semifinale l’Italia sfiderà la Danimarca, che regola per 4-0 la Cina, mentre nell’altra sfida del penultimo atto si affronteranno la Germania, vittoriosa sulla Polonia per 5-2, e la Gran Bretagna, che sorprende la Francia, eliminandola dopo un tempo supplementare, imponendosi per 4-3.
Nella sfida tra Italia e Spagna nella prima frazione gli azzurri aprono le marcature dopo pochi secondi, passando in vantaggio a 9’11” con Fabrizio Massa, e raddoppiando a 4’45” con la realizzazione di Tommaso Gaetano Lampo. Gli iberici dimezzano lo svantaggio a 57″ dall’intervallo con José Aguilar, che firma il 2-1.
Nella ripresa gli azzurri tornano sul +2 con la doppietta personale di Fabrizio Massa, che a 7’09” realizza il 3-1, ma la Spagna accorcia nuovamente con Alex Gordo a 4’14”. L’Italia allunga ancora con Tommaso Gaetano Lampo, su assist di Giuseppe Ruggiero, a 3’18”, ma gli iberici riaprono la partita con Pablo Garcia a 1’19”. Nel finale, però, l’Italia chiude i conti con la marcatura di Andrea Bertelloni, che a 23″ dal termine sigla il definitivo 5-3.