Canoa velocità, Italia senza medaglie ai Mondiali nelle gare olimpiche: sottotono Tacchini/Casadei e Burgo/Freschi

L’ultima sessione mattutina di finali ai Mondiali 2025 di canoa velocità e paracanoa, in corso all’Idroscalo di Milano porta in dote all’Italia un argento nella specialità paralimpica del KL2 200 maschile grazie a Christian Volpi. Nelle specialità olimpiche, invece, arrivano il sesto posto del C2 500 maschile ed i settimi del K2 500 maschile e del C1 200 femminile. Settima anche Veronica Biglia nella specialità paralimpica del VL2 200 femminile.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini si classificano sesti a pari merito con la Lituania con il crono di 1:41.60, a 1.97 dall’oro degli Atleti Individuali Neutrali di passaporto russo, primi in 1:39.63, davanti alla Cina, d’argento in 1:40.60, a 0.97, ed all’Ungheria, di bronzo in 1:40.74, a 1.11.

Nel K2 500 maschile Samuele Burgo e Tommaso Freschi chiudono settimi con il tempo di 1:30.82, a 2.54 dal titolo vinto dall’Ungheria, d’oro in 1:28.28, precedendo il Portogallo, alla piazza d’onore in 1:28.44, a 0.16, e la Germania, sul gradino più basso del podio in 1:28.94, a 0.66.

Nel C1 200 femminile Olympia Della Giustina termina settima con il crono di 47.92, a 1.83 dall’ucraina Liudmyla Luzan, vittoriosa in 46.09, davanti alla cubana Yarisleidi Cirilo Duboys, seconda in 46.27, a 0.18, ed all’atleta individuale neutrale di passaporto russo Ekaterina Shliapnikova, terza in 46.59, a 0.50.

Nel K2 500 femminile il titolo iridato va alla Polonia, che si impone in 1:41.34, andando a precedere l’Australia, d’argento in 1:41.92, a 0.58, ed alla Germania, di bronzo in 1:43.19, a 1.85. In Finale B le azzurre Irene Bellan e Meshua Marigo sono ottave in 1:52.04 e chiudono al 17° posto assoluto.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel K1 200 femminile l’oro iridato viene vinto dalla cinese Wang Nan, al successo in 41.46, davanti alla slovena Anja Osterman, alla piazza d’onore in 41.61, a 0.15, ed alla britannica Emily Lewis, sul gradino più basso del podio in 41.66, a 0.20. In Finale B l’italiana Lucrezia Zironi vince in 42.44 e termina al 10° posto complessivo.

Nel K1 500 maschile arriva l’affermazione del ceco Josef Dostal, primo in 1:38.43, davanti al magiaro Adam Varga, secondo in 1:38.52, a 0.09, ed allo spagnolo Alex Graneri, terzo in 1:39.05, a 0.62. In Finale B l’azzurro Giacomo Cinti termina sesto in 1:44.95 e si classifica al 15° posto assoluto.

Nel C4 500 femminile, senza azzurre al via, si registra il successo dell’Ungheria, che conquista oro e titolo iridato in 1:46.43, andando a precedere le Atlete Individuali Neutrali di passaporto bielorusso, d’argento in 1:47.48, a 1.05, e la Cina, di bronzo in 1:47.50, a 1.07.

PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel KL2 200 maschile Christian Volpi conquista la medaglia d’argento con il crono di 44.21, a 0.17 dal britannico David Phillipson, vittorioso in 44.04, mentre completa il podio l’uzbeko Azizbek Abdulkhabibov, terzo in 44.22, a 0.18.

Nel VL2 200 femminile Veronica Biglia si piazza settima con il tempo di 1:07.92, a 5.30 dall’oro dell’atleta individuale neutrale Anastasia Miasnikova, prima in 1:02.62, davanti alla canadese Brianna Hennessy, d’argento in 1:04.12, a 1.50, ed alla britannica Jeanette Chippington, di bronzo in 1:04.47, a 1.85.

Nel VL3 200 femminile, senza azzurre in gara, si registra la doppietta britannica con Hope Gordon prima in 55.77 davanti alla connazionale Charlotte Henshaw, alla piazza d’onore in 58.11, a 2.34, mentre completa il podio la cinese Cai Yuqingyan, terza in 58.67, a 2.90.

Nel KL3 200 maschile, senza italiani al via, arriva l’affermazione del georgiano Serhii Yemelianov, che centra oro e titolo iridato in 40.31, davanti al brasiliano Miqueias Elias Rodrigues, secondo in 41.29 a 0.98, ed all’australiano Dylan Littlehales, terzo in 41.33, a 1.02.