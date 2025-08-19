Canoa velocità, le speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali 2025: C2 e K2 le punte, ma occhio al C1 maschile…

I Mondiali senior 2025 di canoa velocità e paracanoa si disputeranno a Milano da mercoledì 20 a domenica 24 agosto: saranno 34 nel complesso gli azzurri al via, che schiereranno 30 equipaggi. Numerose le carte da medaglia dell’Italia, che punta a fare molto bene nella rassegna di casa.

Nella canoa velocità fari puntati ovviamente, nel C2 500 maschile, su Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e d’oro agli Europei di Racice 2025, mentre a sorpresa nel C1 1000 maschile è stato selezionato Nicolae Craciun.

Attesa anche per il K2 500 maschile di Samuele Burgo e Tommaso Freschi, i quali puntano a fare bene dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli Europei ed il terzo posto in Coppa del Mondo a Poznan. Toccherà infine a Manfredi Rizza guidare il K4 500 maschile azzurro.

Diverse speranze di medaglia anche nella paracanoa: saranno in gara Veronica Biglia, medaglia d’oro agli Europei nel VL2 200 femminile, Viktoryia Pistis Shablova campionessa mondiale in carica nel VL1 200 femminile, Christian Volpi, argento continentale nel KL2 200 maschile, ed Andrea Bedin, alla piazza d’onore agli Europei nel VL1 200.