Canoa velocità, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 24 azzurri in gara a Milano

Fremono i preparativi a Milano, che dal 20 al 24 agosto ospiterà i Mondiali senior 2025 di canoa velocità: all’Idroscalo si assegneranno i titoli iridati e l’Italia vuole ben figurare nella rassegna di casa, presentandosi a ranghi compatti all’appuntamento più importante della stagione.

Saranno 24 gli azzurri in gara a Milano: la rappresentativa più nutrita è quella del kayak maschile, con 10 atleti al via, seguita dal comparto del kayak femminile, con 7 unità. Il settore della canadese, invece, conterà sei uomini ed una donna, Olympia Della Giustina.

Saranno ovviamente in gara Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, ma sono diverse le carte da medaglia dell’Italia, che arriva ai Mondiali dopo gli ottimi riscontri ottenuti in Coppa del Mondo ed agli Europei: gli azzurri vogliono ben figurare davanti al pubblico di casa.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I MONDIALI 2025

KAYAK FEMMINILE

Lucrezia ZIRONI

Meshua MARIGO

Giada ROSSETTI

Susanna CICALI

Agata FANTINI

Irene BELLAN

Sara MRZYGLOD

KAYAK MASCHILE

Andrea SCHERA

Samuele BURGO

Nicolò VOLO

Giovanni Francesco PENATO

Francesco LANCIOTTI

Manfredi RIZZA

Tommaso FRESCHI

Giacomo CINTI

Andrea DAL BIANCO

Andrea Domenico DI LIBERTO

CANADESE FEMMINILE

Olympia DELLA GIUSTINA

CANADESE MASCHILE

Nicolae CRACIUN

Mattia ALFONSI

Samuele VEGLIANTI

Gabriele CASADEI

Carlo TACCHINI

Marco TONTODONATI