Canoa maratona, l’Italia chiude senza medaglie nel K1 long distance ai World Games

Si conclude senza medaglie la domenica della canoa per l’Italia. Nei World Games di Chengdu, i due alfieri italiani terminano infatti lontani dal podio nelle finali del K1 long distance maschile e femminile. Susanna Cicali e Andrea Dal Bianco devono purtroppo accontentarsi delle posizioni di retrovia.

Nella finale del K1 maschile long distance della canoa maratona il danese Mads Brandt Pedersen s’impone con il tempo di 1:35:28.44 e porta a casa la medaglia d’oro. Conclude in seconda posizione il sudafricano Hamish Lovemore, 1:35:39.17 è il suo crono di riferimento, completa il podio il portoghese Jose Ramalho, bronzo con il tempo di 1:36:25.10. L’azzurro Andrea Dal Bianco taglia il traguardo in decima posizione con 1:39:43.02.

Nella finale del K1 femminile long distance della canoa maratona la svedese Melina Anderson, in testa fin dalle prime battute di gara, vince la medaglia d’oro con il tempo di 1:41:48.56. Secondo posto e medaglia d’argento per l’ungherese Vanda KIszli, 1:43:01.19 il suo crono di riferimento. Completa il podio la danese Pernille Hostrup, terza e medaglia di bronzo con 1:44:40.23. Susanna Cicali, unica azzurra in gara, non termina la sua performance dopo una buona partenza.

Nella prima parte della domenica dei World Games, la canoa è assoluta protagonista, con il dragon boat che conquista le luci della ribalta. Nell’Open 8-seater 200m l’Indonesia conquista la medaglia d’oro, completano il podio l’argento della Thailandia e il bronzo di Taipei. Nel 10-seater 200m oro alla Thailandia, argento alla Cina e bronzo all’Ucraina.

Nell’Open 8-seater 500m l’Ucraina vince ed è medaglia d’oro , argento all’Indonesia, bronzo alla Thailandia. Nel 10-seater 500m oro all’Indonesia, argento all’Ucraina, bronzo alla Thailandia. Nel 10-seater 2000m Pursuit Race nuova medaglia d’oro per l’Ucraina, l’argento è per l’Indonesia, bronzo alla Spagna.