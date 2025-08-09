Canoa maratona, Susanna Cicali conquista la medaglia di bronzo nel K1 short distance ai World Games

Susanna Cicali ha conquistato la medaglia di bronzo ai World Games 2025 nel K1 femminile short distance (circa 3.4 km con portage) della canoa maratona: al Qinglong Lake Wetland Park di Chengdu, in Cina, l’azzurra ha chiuso terza in una gara condotta sempre nelle prime posizioni.

L’azzurra, seconda dopo 1400 metri, e terza dopo 2400, ha difeso con ampio margine su tutte le altre avversarie la posizione sul gradino più basso del podio: l’oro è andato alla svedese Melina Andersson, sempre in testa e vittoriosa in 15:20.64, mentre l’argento è stato conquistato dalla magiara Vanda Kiszli, terza al primo intermedio e poi abile a scavalcare l’azzurra, alla piazza d’onore in 15:36.86, a 16.22, mentre Susanna Cicali si è classificata terza in 15:43.79, a 23.15.

Nel K1 maschile Andrea Dal Bianco si è classificato 14° in 14:52.66, a 1:07.20 dal danese Mads Brandt Pedersen, vittorioso in 13:45.46, abile a bruciare al fotofinish il sudafricano Hamish Lovemore, secondo in 13:45.61, a 0.15, mentre il bronzo è andato al lusitano Jose Ramalho, terzo in 14:08.95, a 23.49.

Per le discipline della canoa, si è svolta anche una finale di dragon boat, quella della specialità 8 posti open 2000 metri ad inseguimento, con il successo dell’Indonesia in 9:08.12, davanti alla Cina, seconda in 9:19.22, a 11.10, ed alla Spagna, terza in 9:23.75, a 15.63.