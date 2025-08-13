CanoaWorld Games
Canoa polo femminile, Italia sconfitta dai Paesi Bassi nel secondo incontro dei World Games
Arriva la prima sconfitta anche per l’Italia della canoa polo femminile ai World Games 2025: a Chengdu, in Cina, nel secondo incontro del Girone B le azzurre cedono il passo ai Paesi Bassi per 0-3. Le neerlandesi restano in vetta a punteggio pieno, mentre l’Italia verrà agganciata al secondo posto in classifica dalla vincente di Spagna-Danimarca, tra poco in acqua.
Nel primo tempo le azzurre si trovano subito ad inseguire, dato che a 7’52” Linda van As porta in vantaggio le neerlandesi. Azzurre in difficoltà, e Paesi Bassi che a ruota trovano il raddoppio, a 6’21”, grazie al penalty trasformato dalla stessa Linda van As per il 2-0 con cui si va all’intervallo.
Nella ripresa l’Italia, nonostante le numerose conclusioni, non riesce a sfondare, e così nel momento di massimo sforzo per riaprire la sfida, arriva la personale tripletta di Linda van As, che a 2’36” dal termine chiude la gara, che si conclude sul 3-0.