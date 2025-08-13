CanoaWorld Games
Canoa polo, l’Italia cede alla Germania nel primo match dei World Games
Si apre con una sconfitta il percorso dell’Italia maschile della canoa polo ai World Games 2025: nel torneo scattato quest’oggi a Chengdu, in Cina, gli azzurri cedono il passo alla Germania, che si impone per 5-3 nel primo incontro del Girone A, che comprende anche Gran Bretagna e Cina, che si sfideranno più tardi. Il Girone B, invece, comprende Francia, Spagna, Danimarca e Polonia.
Nel primo tempo l’Italia inizia subito bene, passando a condurre a 8’51” con la marcatura di Andrea Bertelloni, poi arriva il raddoppio azzurro a 7’48”, grazie ad Andrea Silvio Costagliola, su assist di Giuseppe Ruggiero. La Germania accorcia subito con l’1-2 a 7’29” di Tim Riecke su assist di Renè Kirchhoff, per poi impattare a 4’55” per merito di Lennart Unterfeld, sempre su assist di Renè Kirchhoff. I teutonici ribaltano lo score a 1’00” dall’intervallo con la doppietta personale di Tim Riecke, a segno questa volta su assist di Lennart Unterfeld per il 3-2 a metà gara.
Nella ripresa gli azzurri riequilibrano la contesa con la marcatura di Fabrizio Massa su assist di Tommaso Gaetano Lampo, ma la Germania torna in vantaggio con la doppietta personale di Lennart Unterfeld, ancora una volta su assist di Renè Kirchhoff. I teutonici chiudono i conti a 58″ dal termine con la tripletta di Tim Riecke, che vale il definitivo 5-3.