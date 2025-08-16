ATP Cincinnati 2025, Carlos Alcaraz affronterà Alexander Zverev per un posto in finale

Nella parte alta del tabellone, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronterà la rivelazione francese Terence Atmane. Il torneo ATP di Cincinnati propone i quarti di finale della parte bassa: si decidono gli altri due semifinalisti. Saranno lo spagnolo Carlos Alcaraz e Alexander Zverev a giocarsi il secondo posto per la sfida che assegnerà il titolo.

Carlos Alcaraz doma 6-3 4-6 7-5, in poco più di due ore, Andrey Rublev. Lo spagnolo rompe l’equilibrio iniziale con il break del 2-1 e difende con autorevolezza i propri turni di battuta. Nel nono game, la testa di serie numero due continua a spingere, si porta sul 15-40 e chiude il parziale di apertura sul 6-3.

Un unico break risolve il secondo parziale, lo firma il russo che, nel settimo gioco, toglie il servizio all’avversario e difende poi i propri turni di battuta. Rublev sigla il 6-4 che rimette la contesa in equilibrio trasformando il primo set point. La terza frazione di gioco inizia all’insegna dell’assoluto equilibrio, l’unico a salvare due palle break è il russo nel quarto gioco. Il numero due del mondo tenta l’allungo con il break del 5-3, la replica dell’avversario è immediata con controbreak del 5-4. La lotta prosegue serrata e l’equilibrio si rompe solamente al termine di un lunghissimo dodicesimo gioco quando Alcaraz, ai vantaggi, firma il break alla prima opportunità e sigla il decisivo 7-5.

Lo spagnolo affronterà in semifinale Alexander Zverev. Nell’ultimo quarto di finale il tedesco, testa di serie numero tre, travolge con un perentorio 6-2 6-2, in un’ora e diciassette minuti, l’americano Ben Shelton, testa di serie numero cinque. Il tedesco indirizza la partita a proprio favore con due parziali fotocopia nei quali toglie il servizio all’avversario nel terzo e nel quinto gioco, per poi involarsi verso il successo finale.